Российские законодатели объяснили, почему запретят не сигареты, а вейпы

По мнению Леонова, запретить нужно именно вейпы, так как их «практически на 100%» употребляет молодёжь. Поэтому молодых людей необходимо защитить от этого пристрастия.

Леонов уточнил, что законопроект, вероятнее всего, будет принят единогласно. Закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года.

«Почему только вейпы? Потому что мы беспокоимся прежде всего о нашей молодежи. О подростках, о школьниках, которые сейчас практически на 100% употребляют вейпы и все устройства, что с этим связаны. Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы», — подчеркнул депутат.