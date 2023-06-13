Российский дерматовенеролог назвала причины выпадения волос

Российский дерматовенеролог назвала причины выпадения волосКоторые не так очевидны на первый взгляд
Проблемы с эндокринной системой могут вызвать различные проявления в теле и на его поверхности. Одно из таких - выпадение волос. Подробнее рассказывает врач-дерматолог Зарина Сабаева
Зарина Сабаева, дерматовенеролог и косметолог, раскрыла основные причины выпадения волос. Она подчеркнула, что наиболее часто алопецию (патологическую потерю волос, обычно на голове) вызывают эндокринологические и инфекционные заболевания. Недостаток витаминов и минералов в организме также может спровоцировать облысение.
Кроме того, Сабаева отметила психологические и психиатрические нарушения в списке основных причин потери волос. Это может включать навязчивые состояния, при которых пациент самостоятельно выдёргивает волосы или ковыряет кожу. Врач также упомянула наследственные патологии, стрессовые факторы, отравление организма и аутоиммунные заболевания как возможные причины выпадения волос.
Однако, по словам медика, часто проблема потери волос беспокоит пациентов их психологически и эстетически, вызывая чувства дискомфорта и беспокойства. В таких случаях лечение включает в себя сотрудничество разных специалистов, в зависимости от причины, и часто требуется психотерапевтическое сопровождение.