Российский дерматовенеролог назвала причины выпадения волос

Зарина Сабаева, дерматовенеролог и косметолог, раскрыла основные причины выпадения волос. Она подчеркнула, что наиболее часто алопецию (патологическую потерю волос, обычно на голове) вызывают эндокринологические и инфекционные заболевания. Недостаток витаминов и минералов в организме также может спровоцировать облысение.

Кроме того, Сабаева отметила психологические и психиатрические нарушения в списке основных причин потери волос. Это может включать навязчивые состояния, при которых пациент самостоятельно выдёргивает волосы или ковыряет кожу. Врач также упомянула наследственные патологии, стрессовые факторы, отравление организма и аутоиммунные заболевания как возможные причины выпадения волос.

Однако, по словам медика, часто проблема потери волос беспокоит пациентов их психологически и эстетически, вызывая чувства дискомфорта и беспокойства. В таких случаях лечение включает в себя сотрудничество разных специалистов, в зависимости от причины, и часто требуется психотерапевтическое сопровождение.