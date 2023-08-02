Российский диетолог опроверг мифы о вредных для веса продуктах

Вопреки сложившемуся мнению, картофель, попкорн и бобовые не вредят фигуре, заявил заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде, подчеркивает диетолог. Кроме того, на него влияют привычки и отсутствие культуры питания.

Картофель сам по себе калорийный продукт, но при умеренном употреблении он несет только пользу, отмечает специалист. Это растительный продукт, богатый калием. Также картофель — щелочной продукт, улучшающий работу желудочно-кишечного тракта, избавляющий от изжоги. В молодой картошке много поддерживающих нервную систему витаминов группы B и укрепляющей иммунитет аскорбиновой кислоты, подчеркивает Кабанов.

Однако, указывает врач, калорийности картошке добавляет внесение сливочного масла — животного продукта с высоким уровнем насыщенных жиров и трансжиров.

Если съесть просто попкорн без сахара и соли, то калорийность снизится в двое, подчеркивает специалист. В попкорне со сладкими вкусами много вредного для организма в больших количествах добавленного сахара, предупредил диетолог. Не соответствует реальности и миф, что бобовые провоцируют ожирение. По словам врача, сытные горох, фасоль, чечевица богаты растительным белком, и ими быстро наедаешься.

Польза последнего для организма существенна, указывает Кабанов. Потребляя белок из по большей части продуктов животного происхождения — мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов — человек рискует перебрать с насыщенными жирами и трансжирами естественного происхождения. Диетолог призвал добавлять больше растительных белков в рацион, цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.