Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:46

Российский диетолог перечислила вредные кисломолочные продукты

И объяснила, чем именно они вредны
Российский диетолог Дарья Русакова перечислила кисломолочные продукты, которые стереотипно считаются полезными, но не приносят пользы на самом деле. Более того, продукты, перечисленные специалистом, могут быть достаточно вредны.
Российский диетолог перечислила вредные кисломолочные продукты

Русакова рассказала, что так излюбленная многими сметана жирностью 25-30%, которую считают важным в рационе продуктом, на самом деле опасна для печени и поджелудочной. Вместо неё лучше использовать сметану жирностью 10-15%.

Сладкие творожки и йогурты с добавками в лучшем случае подходят для десерта, причём ограниченно, потому что в них много углеводов, из-за чего плохо всасывается кальций. Как отметила диетолог, «сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из неё будет усваиваться хуже».

Коснулась она и обезжиренных молокопродуктов. По словам специалиста, они по большому счёту бесполезны — для того, чтобы поддержать необходимую консистенцию, в них добавляют крахмал, который ничем не поможет при сохранении фигуры, и не принесёт никакой пользы кишечнику.

В заключение специалист отметила, что для здоровья важно не гнаться за модой в питании, а чередовать разные кисломолочные продукты для полноценного рациона.