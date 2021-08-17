Российский диетолог перечислила вредные кисломолочные продукты

Русакова рассказала, что так излюбленная многими сметана жирностью 25-30%, которую считают важным в рационе продуктом, на самом деле опасна для печени и поджелудочной. Вместо неё лучше использовать сметану жирностью 10-15%.

Сладкие творожки и йогурты с добавками в лучшем случае подходят для десерта, причём ограниченно, потому что в них много углеводов, из-за чего плохо всасывается кальций. Как отметила диетолог, «сахар может как навредить фигуре, так и ухудшить всасывание кальция, потому что чем больше сахара в молочной продукции, тем кальций из неё будет усваиваться хуже».

Коснулась она и обезжиренных молокопродуктов. По словам специалиста, они по большому счёту бесполезны — для того, чтобы поддержать необходимую консистенцию, в них добавляют крахмал, который ничем не поможет при сохранении фигуры, и не принесёт никакой пользы кишечнику.

В заключение специалист отметила, что для здоровья важно не гнаться за модой в питании, а чередовать разные кисломолочные продукты для полноценного рациона.