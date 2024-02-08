Российский эпидемиолог связал заболеваемость корью с пандемией коронавируса

Опубликовано 08 февраля 2024, 02:48
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Российский эпидемиолог связал заболеваемость корью с пандемией коронавирусаИз-за ослабленного иммунитета
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал одной из причин случаев заболевания корью в настоящее время — пандемию COVID-19.
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По словам эксперта, проблема кроется в ослаблении «иммунной прослойки», из-за чего усиливается эпиднагрузка, нарушения графика выполнения плановых прививок от кори среди школьников.
Кроме того, как отметил Онищенко, на ситуацию повлияли, в том числе пробелы в наличии коревой вакцины и графике прививок от вируса среди взрослых. А также непривитые мигранты.
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Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков