Российский эпидемиолог связал заболеваемость корью с пандемией коронавируса

По словам эксперта, проблема кроется в ослаблении «иммунной прослойки», из-за чего усиливается эпиднагрузка, нарушения графика выполнения плановых прививок от кори среди школьников.

Кроме того, как отметил Онищенко, на ситуацию повлияли, в том числе пробелы в наличии коревой вакцины и графике прививок от вируса среди взрослых. А также непривитые мигранты.

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