Российский нарколог рассказал о вреде выпитого в жаркую погоду алкоголя

Даже выпитый в небольшой дозе алкоголь может привести при жаркой погоде к большему опьянению организма и потере влаги, заявил главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин.

В жару, когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции. Человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи, пояснил нарколог. Результатом становится повышенная вероятность получения теплового удара.

Кроме того, отмечает Холдин, обезвоживание приводит к повышению риска образования тромбов, так как кровь становится гуще.

Специалист порекомендовал в сильную жару пить прохладную минеральную воду, которая восполнит дефицит воды и солей.