Российский нарколог рассказал о вреде выпитого в жаркую погоду алкоголя

Российский нарколог рассказал о вреде выпитого в жаркую погоду алкоголяЛучше бы пил … минералку
Выпитый в жару алкоголь приближает тепловой удар, предостерег врач Валерий Холдин.
Даже выпитый в небольшой дозе алкоголь может привести при жаркой погоде к большему опьянению организма и потере влаги, заявил главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин.
В жару, когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции. Человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи, пояснил нарколог. Результатом становится повышенная вероятность получения теплового удара.
Кроме того, отмечает Холдин, обезвоживание приводит к повышению риска образования тромбов, так как кровь становится гуще.
Специалист порекомендовал в сильную жару пить прохладную минеральную воду, которая восполнит дефицит воды и солей.