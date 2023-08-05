Российский нейрохирург назвал укрепляющие нервную систему продукты

Зелень — незаменимый для нервной системы продукт, заявил нейрохирург Илья Алмазов.

В ней содержатся многие из наиболее полезных для работы последней витамины и микроэлементы: витамин С, помогающий успокоить нервную систему, магний и фолиевая кислота — водорастворимый витамин группы В, необходимый для правильного развития нервной трубки в утробе матери. Чрезвычайно полезны, по словам специалиста, для нервной системы полезнее и другие витамины группы В, витамин К, лютеин, калий и Омега-3 жирные кислоты.

Помогут нервной системе и тыквенные семечки: они содержат полезные жиры, магний, цинк и витамин Е. Незаменимые жирные кислоты, необходимы для правильного функционирования нервной системы, витамин Е — мощный антиоксидант — защищает клетки от повреждений, а цинк является важным минералом для развития и функционирования нейронов. Его дефицит связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона, указал врач. Тыквенные семечки, отметил Алмазов также содержат триптофан — аминокислоту, которая превращается в мозге в улучшающий настроение и сон серотонин.

В чернике, отметил нейрохирург, содержатся полезные для нервной системы антиоксиданты — антоцианы и флавоноиды. Первые защищают клетки от повреждений, а вторые — уменьшают воспаление. Также черника — источник витамина С, магния и калия. Она помогает улучшить когнитивные функции и память, снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Для нервной системы полезен и авокадо, так как этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, защищающими нервные клетки. Фрукт также содержит витамины Е и В6, важные для здоровой работы нервов, указывает Алмазов. Кроме того, авокадо — источник калия, который необходим для правильной нервной передачи.

Гранаты — богатый источник антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Кроме того, в гранатах есть соединения, способствующие росту и регенерации нервов, заключил нейрохирург.