Российский психолог перечислил неочевидные способы справиться со стрессом

Справиться со стрессом отлично помогает общение с собаками и верховая езда, заявил ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

Также полезно для этой цели творчество, отметил психолог. Рисование, лепка, музыка и пение дают возможность выразить свои эмоции и расслабиться.

Еще одним действенным подходом специалист считает звукотерапию — прослушивание музыки, звуков природы, бинауральных ритмов. Музыкальная терапия активизирует различные области мозга, связанные с эмоциональными реакциями и регуляцией настроения. Она может привести к снижению уровня стресса, вызвать расслабление и повысить ощущение благополучия, указывает Гадецкий.

Справиться с давлением помогут и ролевые игры. Возможность примерить на себя разные роли и выразить эмоции позволяет освободиться от рутины и насладиться самовыражением, уверяет психолог. Кроме того, ролевые игры также способствуют развитию эмпатии и социальных навыков, что повышает самооценку и снижает стресс.

Нельзя «гасить» отрицательное настроение за счет другого человека, предостерег врач. Крик приведет к конфликту, а неумение справиться с разрушительными эмоциями подобной силы — к нервному срыву. Восстановить психику сложно, поэтому стоит вовремя минимизировать факторы стресса, призвал Гадецкий. Если же он постоянен и мир кажется враждебным, стоит обратиться к специалистам.