Российский ученый оценил риск развития рака от готовки на газовой плите

Вызывающий рак бензол при готовке на плите не вырабатывается в достаточных для развития онкологических заболеваниях количествах, заявил заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

Бензол — канцероген, как и его производные. Длительное его воздействие на организм связывают с онкологическими заболеваниями, в том числе с различными типами лимфом и лейкемии.

Однако все составляющие обычного природного газа, как правило, низкоатомные, отмечает ученый. Там нет достаточного количества атомов, чтобы образовывался бензол, подчеркивает Покровский.

Ранее американские ученые показали, что что при работе газовых плит в воздух выделяется значительное количество бензола.