Российский учёный назвал страхи перед чёрной оспой ненаучными

Онищенко уточнил, что хотя мутации могут сделать штаммы опасными для человека, процесс производства вакцин позволяет справиться с этой проблемой. Эксперт подчеркнул, что спекуляции на тему оспы в связи с указанными опасениями являются сенсационными и не основаны на научных фактах в силу особой природы вирусов оспы. Он признал цикличность пандемий, отметив, что следующая пандемия может возникнуть в ближайшем будущем, но не обязательно от текущего штамма.

«Все птичьи гриппы, которые известны, еще не опасны для человека. Это такая алармистская догадка, которая строится на том, что кошки и собаки очень близки к человеку. Все время появляется тот или иной штамм в результате мутации, становится опасен для человека. Механизм изготовления вакцин у нас отлажен, мы каждый год готовим новую вакцину, меняем штаммы. Поэтому, если надо будет, мы вакцину сделаем, проблем с этим нет. Насчет черной оспы я бы сказал, что это больше журналистика, чем наука. Это больше журналистский язык, потому что черная оспа — это совсем другие типы вирусов, такая формула речи, она не научна», — отметил учёный.