Российский учёный призвал не расслабляться из-за гриппа и коронавируса

По его словам, несмотря на то, что COVID-19 перестал быть уникальным и тяжёлым вирусом, расслабляться не стоит, потому что существует опасность заражения гриппом, который может повлиять на течение заболевания при коронавирусе.

«Расслабляться не надо, от гриппа надо прививаться. И это не потому, что гриппозная вакцина защищает от коронавируса, а потому, что грипп может утяжелить протекание заболеванием коронавирусом. Если у вас в семье дети и пожилые, на вас налагается особая ответственность. Не гнушайтесь и надевайте маску», — рассказал эксперт.

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