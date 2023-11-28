Российский учёный призвал не расслабляться из-за гриппа и коронавируса

Российский учёный призвал не расслабляться из-за гриппа и коронавирусаВажно прививаться от гриппа
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что ввиду заболеваемостью гриппом и коронавирусом, расслабляться нельзя.
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По его словам, несмотря на то, что COVID-19 перестал быть уникальным и тяжёлым вирусом, расслабляться не стоит, потому что существует опасность заражения гриппом, который может повлиять на течение заболевания при коронавирусе.
«Расслабляться не надо, от гриппа надо прививаться. И это не потому, что гриппозная вакцина защищает от коронавируса, а потому, что грипп может утяжелить протекание заболеванием коронавирусом. Если у вас в семье дети и пожилые, на вас налагается особая ответственность. Не гнушайтесь и надевайте маску», — рассказал эксперт.
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