Российский учёный рассказал, будут ли чаще болеть гриппом и ковидом в период праздников

05:18, 06 января 2023
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Российский учёный рассказал, будут ли чаще болеть гриппом и ковидом в период праздниковЭто маловероятно
Александр Гинцбург рассказал, что на праздники подъёма заболеваемости гриппом и коронавирусом не будет. Российский учёный, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, поднимется ли в период праздников уровнь заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом.
Фото: Krasnodar-news.ru
По словам Гинцбурга, это маловероятно.
По мнению учёного, это связано с уменьшением турпотока: россияне меньше ездят за рубеж, а иностранцы меньше приезжают.
«Вероятность подъёма заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже», — подчеркнул учёный.