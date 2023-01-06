Российский учёный рассказал, будут ли чаще болеть гриппом и ковидом в период праздников

По словам Гинцбурга, это маловероятно.

По мнению учёного, это связано с уменьшением турпотока: россияне меньше ездят за рубеж, а иностранцы меньше приезжают.

«Вероятность подъёма заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже», — подчеркнул учёный.