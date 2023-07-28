Российский врач назвал первые признаки рака поджелудочной железы

Поначалу рак поджелудочной железы может никак себя не проявлять или проявляться неспецифичными симптомами, характерными для других заболеваний, заявил главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.

По его словам, одним из главных симптомов развития заболевания является боль, возникающая из-за прорастания опухоли сквозь нервные окончания. Она ощущается в зависимости от расположения опухоли в правом и левом подреберьях или вверху живота слева. Также возможна опоясывающая боль. Чаще всего этот симптом проявляется ночью при положении лежа на спине, а также после употребления слишком жирной пищи и алкоголя, отмечает онколог.

Среди других возможных признаков врач назвал изменение цвета кожи, желтушное окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса, тошноту, тяжесть и вздутие живота.

Развитию рака поджелудочной железы могут способствовать малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и курение, употребление большого количества жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара. Кроме того, добавил Серяков, повышать этот риск могут некоторые заболевания, такие как, к примеру, сахарный диабет и цирроз печени.