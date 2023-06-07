Российский врач назвал рецепт хорошего сна

Улучшить качество сна и сократить время засыпания поможет соблюдение определенного режима сна, подчеркнул врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

На сон, отметил он, необходимо отводить от семи до девяти часов в сутки — и «компенсация» недосыпа в выходные не поможет. Более того, долгий сон может сбить биологические циклы. В выходные дни можно позволить себе спать дольше на 1–2 часа, чем обычно, но не более, советует Каландия. Спать можно и днем — но только до 16:00 и не более 30–40 минут.

В часы перед сном человеку стоит снизить свою активность, по мнению врача. Последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна, а его калорийность не должна превышать 20% от общей за день. Процесс пищеварения приводит к активной работе организма ночью, что сказывается на качестве сна. В то же время не стоит и засыпать на голодный желудок — это может привести к заболеваниям желудка, а выраженное чувство голода может стать причиной проблем с засыпанием.

За два часа до сна следует воздержаться от алкоголя и курения, а также использования смартфона, советует Каландия. Свет от экрана дисплея нарушает выработку мелатонина, а постоянное использование гаджетов, в том числе и перед сном, возбуждает нервную систему.

По возможности, перед сном надо по возможности добиться в помещении максимальной темноты и тишины, призывает терапевт. За несколько часов до сна желательно избегать яркого освещения и приглушать основной источник света. Важно поддерживать на оптимальном уровне температуру — около 20 °C и ниже — и влажность комнаты, где спит человек.