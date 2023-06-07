Российский врач назвал самые опасные стадии анестезии

Наиболее опасные для больного и опасные для врача стадии анестезии — введение и выведение пациента из неё, рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации II (кардиоанестезиология) Российского научного центра хирургии им. Петровского, профессор РАН Борис Аксельрод.

Медик сравнил три стадии анестезии — введение анестезии, ее поддержание и пробуждение пациента — с полетом самолета. Важны «взлёт» и «посад», подчеркивает Аксельрод в своих лекциях для ординаторов. В «горизонтальном» же «полете» решаются все задачи, которые ставят хирурги перед анестезиологами. Последним, подчеркивает профессор РАН, требуется много часов «налета».

Длительность анестезии в настоящее время не является фактором риска, отметил Аксельрод — операция может идти и 12, и 14 часов. Лишь избыточная глубина анестезии ухудшает когнитивные функции, но её достигать врачам не нужно, отмечает специалист. Риски для пациентов кроются в основном в самой операции.