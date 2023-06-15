Российский врач назвала главный миф о коме

После пробуждения от долгосрочной комы человек не может, как в фильмах, сразу начать двигаться и говорить, заявила врач-невролог Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ольга Хегай.

Специалист приводит два случая из своей практики. В одном женщину сумели вывести из трехмесячной искусственной комы. При искусственной коме продолжается жизнь на биологическом уровне — работают сердце, почки, легкие. Однако осознанности у такого человека нет — те отделы мозга, которые за это отвечают, умерли.

Сорокалетнему мужчине удалось выйти из искусственной комы длиной в месяц, признает Хегай. Однако для восстановление пережившему кровоизлияние в мозг человеку потребовался год, подчеркивает специалист. Память при этом у пациента не стала прежней.