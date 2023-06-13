Российский врач объяснил, почему не стоит смотреть на Солнце

Чрезмерно большой поток света может сфокусироваться в желтом пятне — центральной части сетчатки глаза — и вызвать его ожог, заявил главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

В то же время секундный взгляд на солнце при адаптированных к яркому свету глазах, скорее всего, негативных эффектов иметь не будет, уточнил специалист. Однако глаз — это оптическая система, которая фокусирует свет на небольшой области сетчатки, что чревато ожогом.

Длительно воздействие солнечного света на заснеженной местности может приводить к снежной офтальмии, которая сопровождается слезотечением, болью, резью в глазах, снижением остроты зрения, рассказал офтальмолог. При таком воздействии на протяжении многих лет может повреждаться глазная поверхность. Однако в средней полосе России бояться подобных последствий не стоит, успокоил Хомяков.

В то же время у человека в ходе эволюции выработалась система защиты от повреждающего действия света — он рефлекторно зажмуривает глаза и отворачивает голову от чрезмерно яркого света, а зрачок сужается до минимальных значений.

Врач подчеркнул необходимость использования солнечных очков. Они защищают глаза от хронического воздействия солнечного света. Особенно важно их использование детьми — на них воздействует высокоинтенсивный отраженный солнечный свет, который может необратимо повредить кристаллины — белки хрусталика, что приведет к ранней катаракте во взрослом возрасте. В тоже время, отмечает врач, ребенку минимум два часа надо находиться на улице при естественном освещении — так предотвращается развитие близорукости и регулируется рост глаза.