Российский врач объяснил, почему не стоит смотреть на Солнце

Российский врач объяснил, почему не стоит смотреть на СолнцеИ почему носить солнечные очки полезно для здоровья ребенка
Слишком долгий взгляд на Солнце чреват ожогом сетчатки, предупредил офтальмолог Сергей Хомяков.
Чрезмерно большой поток света может сфокусироваться в желтом пятне — центральной части сетчатки глаза — и вызвать его ожог, заявил главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.
В то же время секундный взгляд на солнце при адаптированных к яркому свету глазах, скорее всего, негативных эффектов иметь не будет, уточнил специалист. Однако глаз — это оптическая система, которая фокусирует свет на небольшой области сетчатки, что чревато ожогом.
Длительно воздействие солнечного света на заснеженной местности может приводить к снежной офтальмии, которая сопровождается слезотечением, болью, резью в глазах, снижением остроты зрения, рассказал офтальмолог. При таком воздействии на протяжении многих лет может повреждаться глазная поверхность. Однако в средней полосе России бояться подобных последствий не стоит, успокоил Хомяков.
В то же время у человека в ходе эволюции выработалась система защиты от повреждающего действия света — он рефлекторно зажмуривает глаза и отворачивает голову от чрезмерно яркого света, а зрачок сужается до минимальных значений.
Врач подчеркнул необходимость использования солнечных очков. Они защищают глаза от хронического воздействия солнечного света. Особенно важно их использование детьми — на них воздействует высокоинтенсивный отраженный солнечный свет, который может необратимо повредить кристаллины — белки хрусталика, что приведет к ранней катаракте во взрослом возрасте. В тоже время, отмечает врач, ребенку минимум два часа надо находиться на улице при естественном освещении — так предотвращается развитие близорукости и регулируется рост глаза.