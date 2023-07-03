Российский врач опроверг миф о пользе тренировок мышц спины

«Закачивание» мышц тренировками не позволит избавиться от неспецифических болей в спине, заявил сотрудник Сеченовского университета Алексей Исайкин.

Боль в спине может быть двух видов. Вторичная обусловлена заболеваниями позвоночника, сердца, желудка и других органов. Но чаще встречается первичная боль в спине, не имеющая явной причины. Чаще всего она связана с изменениями не в мышцах, а в мелких суставах позвоночника.

По мнению Исайкина искать источник боли зачастую не нужно — неспецифические боли похожи и лечатся одинаково: с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов, массажа, мануальной терапии.

Профилактика — это движение, но не «закачивание» мышц, подчеркивает врач: мышечный корсет ни от чего не спасает. Лучшая гимнастика для спины — это ходьба и плавание, заключил невролог.