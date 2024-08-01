Российский врач прокомментировал новость о женщине, очнувшейся после смерти мозга

Речь идёт о британке Эмме Прайс, пытавшейся покончить с собой. Она впала в кому, вероятно, после приёма неких препаратов, и была подключена к системе жизнеобеспечения, но после зафиксированной смерти мозга было решено её отключить. В итоге женщина очнулась, что стало неожиданностью для врачей.

По словам Шестакова, скорее всего, мозг снова стал активным после прекращения действия принятых женщиной веществ. Но, как её мозг себя поведёт в дальнейшем, предсказать невозможно, её состояние может измениться в любую сторону.

«Мозг — самое непонятное для нас образование. Может быть всё, что угодно. Надо смотреть, как дальше будет идти процесс восстановления мозга, какая дальнейшая картина будет, например, через неделю. <...> Огромное количество факторов, которые могут влиять на дальнейшие течение патологии», — объяснил эксперт.

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