Российский врач рассказал, как избежать теплового удара

Для того, чтобы избежать теплового удара в жаркую погоду, следует соблюдать меры предосторожности, заявил кардиолог Ярослав Ашихмин.

Тепловой удар сопровождается повышением температуры тела выше 38 градусов. Его первыми симптомами являются дурнота, тошнота и плохое самочувствие. Может стать первым проявлением и обморок, отметил терапевт. При первых признаках врач посоветовал сразу перемещаться в холодное помещение.

Специалист посоветовал носить в жаркую погоду просторную одежду, головные уборы и солнечные очки. Кроме того, подчеркивает Ашихмин, стоит обязательно использовать крем от загара, желательно со степенью защиты выше SPF 50+ — так можно защититься от меланомы.

Однако самая главная мера профилактики теплового удара — это пить достаточное количество воды, не меньше 2,5-3 литров. Физическая нагрузка, отметил кардиолог, «добавляет» к этому показателю еще 600-900 миллилитров воды в час. Можно пить столовую воду и чай, умеренно — минерализованную. Врач предостерег от питья газированных напитков — они плохо утоляют жажду и содержат сахар.

В жару лучше всего не выходить из дома, установить кондиционер, который будет не дуть на человека, а охлаждать комнату отдельным воздушным потоком, чаще мыться, принимать холодный душ, посоветовал терапевт.