Российский врач рассказал, как выявить рак простаты

Российский врач рассказал, как выявить рак простатыЧем раньше, тем лучше
На начальных стадиях, когда его относительно легко можно вылечить, рак простаты проходит почти незаметно для пациента, отметил врач Александр Серяков.
Для своевременного диагностики рака предстательной железы человеку надо регулярно проходить тестирование , в том числе анализ на простатический специфический антиген (ПСА) в крови, заявил главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.
Причины возникновения рака простаты точно не известны, однако, по словам специалиста, считается, этому способствуют воздействие ряда факторов: возраста (больше 45 лет, наследственности, нарушения обмена веществ, иммунодефицитов, эндокринных и иммунных нарушений, хронических воспалительных заболеваний органов малого таза; несбалансированного питания и малоподвижности.
Как правило, сначала рак простаты обычно протекает без заметных симптомов. Он развивается медленно и может оставаться в пределах железы в течение нескольких месяцев или даже лет. Постепенно раковая опухоль увеличивается в размерах и без своевременного лечения распространяется за ее пределы, оказывая давление на близлежащие ткани и органы.
Чаще всего всего рак предстательной железы диагностируют на более продвинутых стадиях, когда уже появляются выраженные симптомы, такие как разные нарушения мочеиспускания, боли внизу живота, промежности и области поясницы, проблемы с эрекцией, ощущение давления в заднем проходе, кровь в моче и/или семенной жидкости, боль при эякуляции.
По данным ВОЗ, рак простаты — второй по выявляемости у мужчин. Хорошо поддается лечению он лишь на начальных стадиях, на более поздних прогноз может быть значительно хуже, предостерег Серяков.