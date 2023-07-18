Российский врач рассказал, как выявить рак простаты

Для своевременного диагностики рака предстательной железы человеку надо регулярно проходить тестирование , в том числе анализ на простатический специфический антиген (ПСА) в крови, заявил главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.

Причины возникновения рака простаты точно не известны, однако, по словам специалиста, считается, этому способствуют воздействие ряда факторов: возраста (больше 45 лет, наследственности, нарушения обмена веществ, иммунодефицитов, эндокринных и иммунных нарушений, хронических воспалительных заболеваний органов малого таза; несбалансированного питания и малоподвижности.

Как правило, сначала рак простаты обычно протекает без заметных симптомов. Он развивается медленно и может оставаться в пределах железы в течение нескольких месяцев или даже лет. Постепенно раковая опухоль увеличивается в размерах и без своевременного лечения распространяется за ее пределы, оказывая давление на близлежащие ткани и органы.

Чаще всего всего рак предстательной железы диагностируют на более продвинутых стадиях, когда уже появляются выраженные симптомы, такие как разные нарушения мочеиспускания, боли внизу живота, промежности и области поясницы, проблемы с эрекцией, ощущение давления в заднем проходе, кровь в моче и/или семенной жидкости, боль при эякуляции.

По данным ВОЗ, рак простаты — второй по выявляемости у мужчин. Хорошо поддается лечению он лишь на начальных стадиях, на более поздних прогноз может быть значительно хуже, предостерег Серяков.