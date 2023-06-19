Российский врач рассказал о «красных флагах» при болях в спине

Человеку необходимо срочно обратиться к врачу, если боль в спине сопровождается нарушениями мочеиспускания, слабостью или онемением в ногах, заявил сотрудник Сеченовского университета Алексей Исайкин.

Среди других «красные флагов» врач выделил похудение, повышенная температура, необычная локализацию боли, а также ее возникновения вовремя мочеиспусканием, сексом или приемом пищи. Если их проигнорировать, функции органов могут не восстановиться, и тогда человек останется инвалидом.

Кроме того, стоит обратиться к врачу, если боль в спине возникает при продолжительном приеме препаратов для лечения рака или гормональных лекарств против воспаления. Эти лекарства могут приводить к остеопорозу — заболеванию, при котором кости становятся хрупкими - и ослаблению иммунитета.

Обращаться к врачу стоит прежде всего пожилым и молодым людям до 20 лет. У первых боль в спине может быть вызвана опухолью или остеопорозом. Для вторых она не характерна может быть связана с травмой или опухолью. Людям до 50 лет при отсутствии «красных флагов» боль можно и потерпеть, считает Исайкин.