Российский врач рассказала, чего бояться аллергикам летом

В летний период основной угрозой для гиперчувствительных людей являются цветения, сезонные фрукты, укусы насекомых и «аллергия на Солнце», рассказала врач-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая.

Обострение сезонных аллергических заболеваний у людей с повышенной чувствительностью к пыльце наблюдается в период активного цветения луговых трав — таких как тимофеевка, плевел многолетний, рожь — с начала июня по середину июля, а также в разгар цветения сорных (амброзии, полыни, постенницы, подорожника) — с середины июля до середины октября.

Кроме того, частой причиной обращения к врачам становится «аллергия на солнце» — острая реакция на ультрафиолетовые лучи. Если ранее в зоне попадания лучей от светила человек отмечал у себя покраснения, зуд, бугристость, то ему нужно ограничить пребывание на открытом солнце в период наибольшей активности ультрафиолетового изучения — с 11:00 до 18:00. Кроме того, советует аллерголог, таким людям стоит и обязательно использовать средства с высоким уровнем защиты от солнца и не носить открытую одежду.

Также стоит помнить о перекрестной аллергии с пыльцой для овощей и фруктов. Молекулы пыльцы по строению схожи с молекулами в некоторых плодах, овощах, орехах, семечках. Поэтому при выявленной аллергии к пыльце сорных трав у пациентов можно ожидать аллергические реакции при употреблении в пищу арбуза, дыни, огурцов, томатов, отмечает врач.

Кроме того, кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии могут развиться при употреблении продуктов с высоким содержанием гистамина — клубники, земляники, папайи, ананаса и цитрусовых. Кроме того, стоит быть настороже «березовым» аллергикам: молекулы пыльцы березы схожи с молекулами косточковых - яблок, абрикосов, вишни.

Укусы насекомых также потенциально опасны для аллергиков, поэтому, советует Маховая, им стоит пользоваться репеллентами и специально оборудованными пляжами. При укусе необходимо приложить что-либо холодное, выпить антигистаминный препарат и внимательно следить за самочувствием. Если симптомы нарастают, следует как можно скорее обратиться к врачу, рекомендовала специалист.