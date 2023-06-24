Российский врач рассказала об опасности мокрого купальника для женщины

У надевших мокрый купальник женщин может развиться опасные заболевания — в частности цистит и молочница, заявила врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Ирина Голотина.

Заразиться инфекциями — в частности, ротавирусной и энтеровирусной, дизентерией, галофилезом и гепатитом А — можно и купаясь в водоеме, отметила она.

Подхватить болезнь и на пляже: так, можно заразиться токсокарозом, который по организму разносят черви токсокары. В песке могут находится паразиты — личинки круглых червей анкилостомов. После проникновения через кожу – достаточно прогулки по песку — они в течение одной-трех недель проникают в горло, потом в желудок и кишечник. В результате у человека возникают боли в животе, метеоризм, тошнота и рвота.

Голотина призвала внимательно относиться к еде, которую отдыхающий потребляет на пляже. Там могут продаваться продукты, предостерегает врач, которые могут быть приготовлены в антисанитарных условиях или храниться часами в жаре и под палящим солнцем. Кроме того, не стоит употреблять спиртные напитки и морепродукты. Терапевт рекомендует выбирать для перекуса ту еду, которая не подвержена влиянию солнца и тепла: свежие овощи и фрукты, ягоды, свежую выпечку без начинки, крекеры.