Российскую нейросеть обучили выявлять у человека депрессию и выгорание

Разработанная аспирантом Новосибирского государственного технического университета нейросеть по мимике человека выявляет у него выгорание и депрессию.

Для обучения алгоритма Андрей Телепнев воспользовался данными проведенного китайскими учеными эксперимента, во время которого человеку показывали определенный видеоряд, вызывающий разные эмоции, одновременно снимая электроэнцефалограммы его мозга.

По мнению исследователя, его разработка поможет работодателям с помощью систем видеонаблюдения выявлять выгорание или депрессию. Применение машинного обучения в области распознавания эмоций, подчеркивает Телепнев, позволит смоделировать когнитивные процессы и составить модели обучения, а также поможет в разработке интерфейсы «мозг — компьютер»,