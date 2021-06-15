Россиян предложили не пускать на самолёты без прививок от коронавируса

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Россиян предложили не пускать на самолёты без прививок от коронавирусаТакая мера не будет считаться принудительной
Профессор вирусологии предложил осуществлять перелеты только с разрешительной системой через вакцинацию тех, кто не успел переболеть COVID-19
Александр Чепурнов, руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, в беседе с отечественным изданием отметил, что предложение не допускать людей, не прошедших вакцинацию, до авиарейсов — это не принуждение, а адекватная мера в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Люди, которые идут в самолет, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолете», — Александр Чепурнов.