Россиянам дали совет, как выбирать черешню

Сообщается, что при выборе черешни ориентироваться нужно на цвет ягод: в зависимости от сорта цвет может варьироваться от белого до тёмно-вишнёвого. Признак спелой и качественной ягоды — блестящая упругая кожица без повреждений. Нужно следить, чтобы не было подгнивших участков.

Свежесть черешни определяется по наличию зелёных «хвостиков». Если у большинства ягод на прилавке есть такие «хвостики», значит, черешня свежая. Если они усохшие, скорее всего, ягоды собирали давно.

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