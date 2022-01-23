Россиянам назвали наиболее эффективный метод восстановления после COVID-19

По словам Тарасенко, переболевшим COVID-19 людям медики советует больше находиться на морском воздухе. Но вот беда: не каждый имеет такую возможность. Однако вместо этого можно провести один час в галокамере, или соляной пещере.

Пульмонолог заявил, что сеансы галотерапии, суть которых в дыхании воздухом насыщенным мелкими частицами соли, предлагают множество клиник, санаториев и реабилитационных центров.

Он объяснил полезность такого воздуха тем, что он уничтожает все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса, а также последствия воспаления, которые были в легких. “Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких”, — подытожил врач.

По его словам, месячный курс таких процедур вполне может полностью восстановить организм. Однако панацеей такая процедура не является, поэтому ее нужно совмещать с другими методами реабилитации.

Тарасенко предупредил, что при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита галотерапия противопоказана.

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