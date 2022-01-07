Россиянам раскрыли истинную причину набора веса после праздников

Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:19
1 мин.
Россиянам раскрыли истинную причину набора веса после праздниковИ сколько кг жира можно было набрать за праздники
Маргарита Королева, врач-диетолог и член ФМБА России в беседе с “Лентой.ру” сообщила, что большая часть набранного за праздники веса – всего лишь вода, а чистого жира не может быть больше 2,5 кг.
По словам Королевой, после праздников многие люди жалуются, что набрали в районе 3 - 4 килограмм и очень переживают по этому поводу. Как утверждает диетолог, все дело в несбалансированном рационе, который часто идет рука об руку с праздничными днями.
Королева утверждает, что набранные килограммы связаны прежде всего с задержкой жидкости. Из-за большого количества соли в еде с праздничного стола.
Диетолог уточнил, что в день человек может набрать не более 150 гр жира.
Соответственно, за всю праздничную декаду можно прибавить в весе не более 2,5 килограмма жировой массы.
Маргарита Королева
Диетолог
Источник: Лента.ру