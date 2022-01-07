Россиянам раскрыли истинную причину набора веса после праздников

По словам Королевой, после праздников многие люди жалуются, что набрали в районе 3 - 4 килограмм и очень переживают по этому поводу. Как утверждает диетолог, все дело в несбалансированном рационе, который часто идет рука об руку с праздничными днями.

Королева утверждает, что набранные килограммы связаны прежде всего с задержкой жидкости. Из-за большого количества соли в еде с праздничного стола.

Диетолог уточнил, что в день человек может набрать не более 150 гр жира.