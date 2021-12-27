Россиянам рассказали, как можно избежать похмелья

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Россиянам рассказали, как можно избежать похмельяИ как можно снизить степень вредного воздействия алкоголя
Диетолог, нутрициолог Инна Кононенко назвала способы избежать похмелья – что может быть полезно на время предстоящих новогодних праздников. По ее словам, вся хитрость в правильном сочетании продуктов.
Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя
Инна Кононенко
Диетолог
По ее словам, если запивать алкоголь черным чаем, то можно снизить негативный эффект алкоголя на организм, но с этим справится и чистая вода, даже газированная.
Кстати, чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше.
Инна Кононенко
Диетолог
Источник: Пятый канал