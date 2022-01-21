Россиянам рассказали о нормализующем давление и улучшающем работу желудка продукте

По словам Лавски, шпинат – кладезь полезных веществ. Он является идеальным продуктом для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, поскольку в его составе много калия и магния, – заявила диетолог. Она объясняет это тем, что регулярное потребление шпината нормализует кровяное давление и расслабляет сердечную мускулатуру.

Если говорить о других его полезных свойствах, то стоит отметить, что шпинат улучшает перистальтику кишечника, а также полезен для профилактики запоров, из-за большого количества клетчатки в его составе. Таким образом, его употребление положительно влияет на работу ЖКТ, а каротиноиды в его составе являются мощными антиоксидантами. К тому же, по словам Лавски, шпинат может выступать в качестве источника витамина С, однако им не стоит злоупотреблять людям с почечными проблемами, из-за большого количества оксалатов.