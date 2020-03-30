Фитнес и здоровье
Сегодня 12:18
Россиянам рассказали о влиянии гречки на организм
В связи с взлетевшей востребованностью данной крупы
В связи с вспыхнувшей пандемией коронавируса нового типа популярность гречки в России резко увеличилась, что привело к тому, что всего за несколько дней были скуплены почти все ее запасы. Издание Medikforum опубликовало новый материал, в котором диетологи рассказали россиянам о влиянии данной крупы на организм.
По словам специалистов, за счет содержания крахмала и клетчатки гречка улучшает функционирования пищеварительной системы, избавляя человека от метеоризма, а также запоров. Кроме того, она способна повлиять на давление, а именно снизить его, в связи с чем людям, страдающим от низкого давления, употребление данной крупы противопоказано.
За счет богатого легкоусвояемым белком состава гречка популярна у спортсменов, которые употребляют крупу для набора мышечной массы. Кроме того, в ее составе также содержится ряд полезных элементов, в числе которых цинк, медь, фосфор и магний.