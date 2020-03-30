Россиянам рассказали о влиянии гречки на организм

По словам специалистов, за счет содержания крахмала и клетчатки гречка улучшает функционирования пищеварительной системы, избавляя человека от метеоризма, а также запоров. Кроме того, она способна повлиять на давление, а именно снизить его, в связи с чем людям, страдающим от низкого давления, употребление данной крупы противопоказано.

За счет богатого легкоусвояемым белком состава гречка популярна у спортсменов, которые употребляют крупу для набора мышечной массы. Кроме того, в ее составе также содержится ряд полезных элементов, в числе которых цинк, медь, фосфор и магний.