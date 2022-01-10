Россиянам рассказали о вреде дистанционного обучения для детей

Россиянам рассказали о вреде дистанционного обучения для детейИ как это исправить
Коронавирус коснулся многих сфер жизни. Обучение он также не оставил в стороне. По словам врача, детей с болями в спине стало намного больше за последние годы, и причина в этом – активное использование домашнего обучения.
Дети сидят, мышцы не развиваются, это ведет к появлению мышечного дисбаланса. Конечно, нужно двигаться, тогда таких проблем не будет
Он рассказал о способах избежать подобных неприятностей. Этого можно добиться с помощью зарядки со стандартных комплексом упражнений. Среди них – отжимания, приседания, наклоны, подтягивания. А для осанки могут стать полезны волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье и коньки.
По его словам, дефекты осанки часто являются наследственными.
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