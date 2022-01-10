Россиянам рассказали о вреде дистанционного обучения для детей

Он рассказал о способах избежать подобных неприятностей. Этого можно добиться с помощью зарядки со стандартных комплексом упражнений. Среди них – отжимания, приседания, наклоны, подтягивания. А для осанки могут стать полезны волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье и коньки.

По его словам, дефекты осанки часто являются наследственными.

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