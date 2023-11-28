Россиянам рассказали, с каким кариесом можно справиться дома

Начальный кариес, при котором поверхностные слои зуба подвергаются деминерализации, может быть предотвращён и даже восстановлен при правильном уходе за полостью рта. Регулярная чистка зубов, применение фторсодержащих зубных паст и укрепление эмали с помощью реминерализующих гелей — эффективные методы в борьбе с начальным кариесом. Также важно включить в рацион продукты с кальцием, не забывая об усвоении витамина D и белка.

Использование ополаскивателей, очищающих пенок, ирригаторов, и зубной нити между приёмами пищи помогает поддерживать чистоту полости рта и предотвращать развитие бактерий и кариеса. Регулярные осмотры у стоматолога, а также профессиональное лечение в случае необходимости, также играют важную роль в поддержании здоровья зубов.

Важно помнить, что не каждая тёмная точка на зубе означает наличие кариеса. Она может быть вызвана пигментацией эмали, наличием зубного налёта или камня. Поэтому регулярные визиты к стоматологу помогут точно определить состояние зубов и предпринять необходимые меры для их заботы.