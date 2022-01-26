Россияне перешли с фитнес-браслетов на более дорогие умные часы

Главной причиной такого перераспределения спроса специалисты назвали цену на устройства: бюджетные смарт-часы стоят столько же, сколько флагманские модели фитнес-трекеров — средняя цена на «умные» часы за год снизилась на 29%. К тому же с «умными» часами легче взаимодействовать, благодаря большому экрану и большей, чем в фитнес-трекерах, функциональности.

По итогам 2021 года — с января по декабрь — россияне купили 6,2 млн носимых устройств, среди них 58% — смарт-часы и 42% — фитнес-трекеры. Причём доля последних сократилась в целом — в 2020 году на купленные фитнес-трекеры приходилось 62% устройств.

«Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%», — отметил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин.