Розмарин оказался хорошим успокаивающим

Как отмечается, летучие вещества, которые содержатся в розмарине, способствуют выработке нейромедиаторов, обеспечивающих эффект расслабления, успокоения, приятных ощущений. Также благодаря эфирным соединениям, которыми богат розмарин, повышается качество памяти и другие когнитивные функции.

Специалисты подчеркнули, что розмарин эффективен для успокоения и хорошего сна, потому что за счёт выработки нейромедиаторов, блокируется выброс избытка норадреналина и адреналина — гормонов стресса, из-за которых человек становится беспокойным и плохо спит.

«Если вы с трудом засыпаете, попробуйте зажечь в спальне ветку розмарина», — рекомендуют эксперты.

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