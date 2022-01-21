С чем можно столкнуться при полном отказе от сахара

Мелехина заявила, что люди, которые привыкли употреблять сахар, могут столкнуться с сильным дискомфортом при отказе от него. Она связала это состояние с тем, что в сахаре много углеводов, которые являются основным источником энергии для нашего организма. А когда мы резко уменьшаем их количество, то организм остается недоволен.

Чтобы этого не допустить, при отказе от сладкого, диетолог посоветовала для начала обогатить организм сложными углеводами, а уже после – исключать сахар из рациона питания. Для этого прекрасно подойдут: хлеб, макароны, рис и картошка.