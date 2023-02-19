С чем нужно есть пельмени для максимальной пользы здоровью

Врач подчеркнула, что пищевая ценность пельменей, мант, вареников и подобных блюд, состоящих из теста и начинки, зависит от входящих ингредиентов. Разумеется, калорийность отличается, если в блюдо добавлены жирное мясо или много сахара и масло, либо диетическое мясо или нежирная начинка. Поэтому полезнее для организма выбирать пельмени и подобные блюда с кроликом, индейкой, курицей, рыбой; вареники — с нежирным творогом, ягодами, желательно без сахара, или с овощами.

Вместо солёных, сладких или острых соусов можно поливать эти блюда нежирной сметаной или натуральным йогуртом. Также врач отметила, что калорийность отличается, если подобные блюда обжаривать, а не готовить на пару или отваривать.