С каким здоровьем рождаются дети от больных коронавирусом

По его словам число инфицированных коронавирусом беременных с каждым днем становится все меньше, и это касается не только их, но и всех остальных пациентов.



“Это не может не радовать”, — подчеркнул врач. он считает, что перенесенная болезнь не должна омрачать радость материнства.



Как утверждает главврач – за все время пандемии, вызванной COVID-19, в роддоме при больнице имени Филатова родилось около 1,5 тыс детей.