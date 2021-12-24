С каким здоровьем рождаются дети от больных коронавирусом

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С каким здоровьем рождаются дети от больных коронавирусомВ большей степени – да
Валерий Вечорко, главврач Московской городской клинической больницы №15 имени Филатова сообщил, что дети от матерей, больных COVID-19, в большинстве своем рождаются здоровыми.
Беременных, как и остальных заболевших, стало меньше … Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить
Валерий Вечорко
Главврач Московской городской клинической больницы №15
По его словам число инфицированных коронавирусом беременных с каждым днем становится все меньше, и это касается не только их, но и всех остальных пациентов.
“Это не может не радовать”, — подчеркнул врач. он считает, что перенесенная болезнь не должна омрачать радость материнства.
Как утверждает главврач – за все время пандемии, вызванной COVID-19, в роддоме при больнице имени Филатова родилось около 1,5 тыс детей.
Источник: РИА новости