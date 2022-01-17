С какими заболеваниями может быть связана боль в пояснице

По словам врача, боль в спине или в пояснице свойственна многим нарушениям здоровья. Начиная от неправильного положения вашего тела, и заканчивая инфекционными процессами. При это неважно какими – вирусными, бактериальными или другими. Такие боли называют миалгиями. Однако это не обязательно означает, что человек заразился омикрон-штаммом COVID-19.