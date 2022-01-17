С какими заболеваниями может быть связана боль в пояснице

Фитнес и здоровье
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С какими заболеваниями может быть связана боль в поясницеИ причем тут “Омикрон”
Андрей Кабычкин, мануальный терапевт и заслуженный врач России, объяснил, что инфекционные процессы, в том числе и коронавирусные, могут вызывать боль в пояснице или спине.
По словам врача, боль в спине или в пояснице свойственна многим нарушениям здоровья. Начиная от неправильного положения вашего тела, и заканчивая инфекционными процессами. При это неважно какими – вирусными, бактериальными или другими. Такие боли называют миалгиями. Однако это не обязательно означает, что человек заразился омикрон-штаммом COVID-19.
Не будем все сваливать на "омикрон": многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса могут стать причиной болей в пояснице. Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста.
Андрей Кабычкин
Мануальный терапевт
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Источник: Радио “Спутник”