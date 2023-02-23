С какого возраста человеку можно спать меньше

С какого возраста человеку можно спать меньшеОбъяснила невролог
Врач объяснила, что человеку человеку можно спать меньше с 65 лет. Врач-невролог Галина Чудинская рассказала, с какого возраста людям можно спать меньше 7-8 часов в сутки для восстановления сил.
Фото: Alaskasleep.com
Врач отметила, что детям необходимо не менее 8-9 часов глубокого сна для полного восстановления сил. Взрослым людям в возрасте 22-55 лет необходимо для восстановления 7-8 часов сна в сутки.
Взрослые люди обрабатывают большой объём информации, создают семьи и ведут активный образ жизни, зачастую много работают. Поэтому без указанного времени сна восстановиться не получится.
Но в возрасте 65 лет и старше спать уже можно не более 5 часов в сутки. Обостряются хронические болезни, уже не нужно много сна для восстановления. Люди в таком возрасте обрабатывают меньше информации.
К тому же в таком возрасте нередко развивается бессонница и человек может поспать днём.
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