С USB и Bluetooth: российский цифровой шприц избавит от страха перед уколами

Инженеры из НИТУ МИСиС разработали цифровой шприц-автомат «Комарик», который поможет в домашних условиях поставить укол себе или близким.

Электромотор в устройстве позволяет менять скорость прокола, а ограничитель — глубину: для подкожных и внутримышечных инъекций она требуется разная. Иглу шприца не заметно за панелью прибора, что, подчеркивают разработчики, вкупе с футуристичным видом изделия устранит неприятные эффекты для страдающих трипанофобией — страхом уколов.

Прибор снабжен звуковыми сигналами, которые сообщают о завершении процедуры. Также, подчеркивает один из изобретателей, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов, в приборе есть несколько систем защиты. Датчик в передней части предохраняет от случайного срабатывания. Внутри же установлен ограничитель, который следит за тем, чтобы один и тот же шприц не был использован дважды.

Через USB-вход или bluetooth-приемник «умный» шприц может передавать информацию об уколах на смартфон, где специальное приложение обрабатывает данные. «Комарик» будет полезен, когда нужно пройти курс инъекций, но нет возможности посещать врача, поясняет исследователь. Также он пригодится при необходимости срочного укола.

По заявлениям специалистов, разработка не имеет аналогов в мире. Аппарат успешно прошел пилотное тестирование на базе клинического центра «Коммунарка» и получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Производимый в России «Комарик» уже вышел на рынок.