Сало оказалось продуктом, защищающим от рака и болезни Альцгеймера

Врач отметил, что сало в силу содержания витаминов А, D, К, Е, арахидоновой кислоты, может не только профилактировать онкологию, но и защищает от болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых болезней и заболеваний центральной нервной системы. К тому же в сале содержится селен, поддерживающий щитовидную железу и иммунную систему.

«В нём есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Также в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил диетолог.

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