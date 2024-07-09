Samsung Galaxy Watch Ultra получат инновационный датчик BioActive

Обновленный датчик BioActive улучшает показатели здоровья благодаря трем основным усовершенствованиям: улучшенной производительности фотодиодов, дополнительным цветам светодиодов и оптимизированному расположению компонентов.

Удвоив эффективность каждого фотодиода, Samsung сократила их количество с восьми до четырех, освободив место для большего количества светодиодов. Теперь датчик включает в себя синие, желтые, фиолетовые и ультрафиолетовые светодиоды, а также увеличенное количество зеленых, красных и инфракрасных светодиодов. Разработка позволит получать более точные данные о состоянии здоровья, повышая точность таких показателей, как частота сердечных сокращений, качество сна, артериальное давление, уровень кислорода в крови и уровень стресса. В частности, измерение частоты сердечных сокращений во время интенсивных тренировок теперь на 30% точнее.

Разнообразные цвета светодиодов и обновленные фотодиоды также открывают новые возможности для профилактического оздоровления. Сенсор будет оснащен индексом конечных продуктов гликирования (AGEs) — биомаркером метаболического здоровья и биологического старения.