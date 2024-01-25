Samsung и Google готовят к выпуску Wear OS 5 на основе Android 14

Согласно информации, полученной 9to5Google, Samsung активно работает над поддержкой сборки Android 14 для своего чипа следующего поколения Galaxy Watch 7. В разных источниках эта сборка называется «Wear OS 5».

Судя по последним годам, летняя серия Galaxy Watch 7, вероятно, станет местом дебюта для Wear OS 5. Возможно, осенью за этим последует Pixel Watch 3, о которой 9to5Google недавно сообщал, что она может появиться в двух размерах.

Никаких существенных деталей ожидаемого обновления Wear OS 5 не было раскрыто. Следуя прошлогоднему паттерну, подробности о ключевых моментах Wear OS 5, вероятно, станут известны после обновления собственной серии Pixel Watch от Google.