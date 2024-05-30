Samsung скоро добавит One UI 6 с ИИ-функциями в свои носимые устройства

Оболочка для носимых устройств получила название One UI 6 Watch и основана на ОС Wear OS 5 от Google. Интерфейс совместим с моделями смарт-часов Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic.

Пакет ИИ-функций, заимствованный из серии смартфонов Galaxy S, предложит новые для носимых устройств бренда функции: Energy Score из приложения Samsung Health, Wellness Tips и другие.

Energy Score позволит узнать общее состояние пользователя по таким параметрам, как время сна, физическая активность, сердечный ритм. Wellness Tips — сервис рекомендаций по достижению поставленных пользователем целей.

В целом One UI 6 Watch включает аналитику качества и продолжительности сна, телодвижений во сне, частоты сердечных сокращений и дыхания. Сводку выводят алгоритмы ИИ, формируя персонализированную и подробную информацию.