Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июня 2024, 18:00
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Samsung «случайно» подтвердила название и размер смарт-часов Galaxy Watch Ultra

В аккурат накануне презентации
На нескольких региональных сайта Samsung появились упоминания о Galaxy Watch Ultra — флагманских смарт-чвсах компании.
Samsung «случайно» подтвердила название и размер смарт-часов Galaxy Watch Ultra

© OnLeaks / Smartprix

И якобы случайно в преддверии презентации Unpacked в Сеть оказались слитыми название модели и размер — 47 мм, а также поддержка LTE. И даже если Samsung удалила всю информацию на своих сайтах, всё равно данные можно увидеть в Интернете.

По данным портала 91mobiles, новость появилась через несколько недель после того, как регулирующие органы включили в список готовящихся устройств Samsung часы Galaxy Watch Ultra, и накануне мероприятия Unpacked, которое должно пройти 10 июля.

Попавшие ранее в Сеть живые фото Galaxy Watch Ultra показывают часы с необычной формой циферблата, а также третью кнопку, предназначение которой пока неясно. Предполагается, что новые часы могут продаваться по цене от $699 до $710.

Источник:91mobiles
Автор:Андрей Кадуков
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