Samsung «случайно» подтвердила название и размер смарт-часов Galaxy Watch Ultra

И якобы случайно в преддверии презентации Unpacked в Сеть оказались слитыми название модели и размер — 47 мм, а также поддержка LTE. И даже если Samsung удалила всю информацию на своих сайтах, всё равно данные можно увидеть в Интернете.

По данным портала 91mobiles, новость появилась через несколько недель после того, как регулирующие органы включили в список готовящихся устройств Samsung часы Galaxy Watch Ultra, и накануне мероприятия Unpacked, которое должно пройти 10 июля.

Попавшие ранее в Сеть живые фото Galaxy Watch Ultra показывают часы с необычной формой циферблата, а также третью кнопку, предназначение которой пока неясно. Предполагается, что новые часы могут продаваться по цене от $699 до $710.