Samsung внедрит функцию мониторинга глюкозы в Galaxy Watch

На Galaxy Tech Forum в Сан-Хосе, Калифорния, старший вице-президент Samsung, доктор Хон Пак, сообщил, что команда компании активно трудится над созданием оптического датчика для непрерывного мониторинга глюкозы. Однако, по его словам, точная дата релиза пока не раскрыта. Он отметил, что компания сделала значительный прогресс в этой области, но подробности пока держатся в секрете.

Компания уже заявляла о своих планах внедрить эту функцию в начале 2024 года. При этом Samsung также разрабатывает концепцию Galaxy Ring, который будет дополнительно отслеживать здоровье пользователя. В отличие от Apple, которая сталкивается с трудностями в разработке аналогичной технологии для своих часов, Samsung надеется стать лидером на этом рынке.