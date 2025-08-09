Samsung заверила в «высоком качестве» своих смарт-часов по сравнению с китайскими

На недавней пресс-конференции представитель Samsung провёл сравнение продуктов корейского вендора с аналогами китайских производителей. Он подчеркнул, чем подход компании отличается от подхода конкурентов.

В интервью корейским СМИ менеджер Samsung Чхве Джон Мин, исполнительный директор группы по разработке медицинского оборудования, входящей в подразделение Samsung Mobile Experience (MX) заявил, что компания уделяет особое внимание пользовательскому опыту при использовании устройств Galaxy Watch. И он прокомментировал более длительную автономность носимых девайсов, выпускаемых для китайского рынка.

Говоря о конкуренции со стороны китайских брендов, Мин отметил, что китайские производители, разумеется, стремятся увеличить свою долю на рынке, привлекая новых покупателей. И что Samsung уделяет приоритетное внимание увеличению срока службы и повышению производительности умных часов на протяжении всего срока использования.

В ответ на вопросы о прогрессе, достигнутом китайскими брендами в области энергоэффективных систем, Чхве Джон Мин сказал, что в этих смарт-часах используются чипы с низким энергопотреблением, обеспечивающие автономную работу в течение 7-10 дней. Меньшую автономность часов Samsung менеджер объяснил множеством уникальных и светочувствительных датчиков, включая датчик индекса антиоксидантов.