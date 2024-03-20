Самым полезным для здоровья оказался чай улун из-за способа заваривания

Бонд рассказал, что изучил и теоретическую часть о чаях, и на практике испытал множество напитков. По словам исследователя, улун заваривают способом неполного теплового обращения при температуре воды 80-85 градусов Цельсия. Причём листья улуна ферментируются частично — края и часть поверхности, при этом сохраняется структура чайного листа.

Именно такой способ заваривания и делает улун наиболее полезным, так как сохраняются антиоксиданты, полифенолы и теазинензины, характерные только для этого вида.

Бонд сослался также на исследования, согласно которым регулярное употребление улуна способствовало приведению в норму уровня сахара у 20 участников с диагностированным сахарным диабетом.

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